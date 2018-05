Esporte Wesley Matos acredita que Goiás está colhendo o que plantou O zagueiro, destaque colorado na última temporada, jogou no rival em 2016 e disse em entrevista a rádio CBN que no rival existe um ar de soberba

Bastou uma temporada bem feita em 2017, para Wesley Matos fazer o torcedor colorado esquecer que ele veio do principal rival, o Goiás. Neste ano, ele retornou a equipe, após passar o começo de 2018 na Ponte Preta e no colorado ele se sente em casa, diferente de quando atuava no esmeraldino, onde ele destaca a falta de humildade como um dos fatores para o time não consiga e...