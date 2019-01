Esporte Wesley Matos é cortado na véspera do clássico Zagueiro está com suspeita de dengue e não enfrenta o Goiás, daqui a pouco, na Serrinha

O zagueiro Wesley Matos está fora do clássico com o Goiás, neste domingo (27), no Estádio da Serrinha. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o jogador está se sentindo mal, com suspeita de dengue, e foi cortado da lista de relacionados. Com a saída de Wesley Matos, Patrick forma a dupla de zaga colorada com Philipe Maia. Como Brunão não foi convocado para o...