Wendell Lira dá passo para estar no Mundial

A estreia oficial do youtuber goiano Wendell Lira em uma competição internacional do jogo virtual Fifa será neste mês, em Barcelona, na Espanha. O ex-jogador de futebol e vencedor do Prêmio Puskás de 2015 é presença garantida no FUT Champions Cup, que será realizado na cidade espanhola entre os dias 26 a 28 de janeiro.O torneio é o primeiro passo que o goiano de 29 ...