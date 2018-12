Esporte Wellington Reis revela identidade colorada Em fase de reabilitação, volante se declara ao Vila Nova e quer ajudar time em 2019

Um dos poucos jogadores do elenco que permanecerão no Vila Nova para a próxima temporada, o volante Wellington Reis, de 26 anos, se recupera da lesão do pé que o tirou de combate na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta lamentou sua ausência na parte decisiva do campeonato e espera pronta recuperação para defender o Tigre em 2019.Com uma fratura em u...