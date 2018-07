Esporte Wellington Reis espera duelo amarrado diante do Londrina Com 22 pontos, o Vila Nova está na 4ª colocação da Série B

Após duas partidas longe de casa, e seis pontos conquistados, o Vila Nova volta a jogar no Serra Dourada, nesta quinta-feira (5), às 20h30, no estádio Serra Dourada, diante do Londrina. A partida vale a permanência do colorado dentro do G4, já que voltou a figurar entre os melhores da Série B na última rodada. A partida promete ser complicada, como ressaltou o vola...