Walter testa positivo para substâncias usadas para emagrecer e está suspenso preventivamente

O atacante Walter, do CSA, está suspenso preventivamente por doping pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O nome do jogador apareceu na última lista de atletas com alguma violação de regras antidopagem da entidade, divulgada no último dia 7. O jogador, conhecido por sua dificuldade em manter a forma física, testou positivo para duas substâncias...