Walter estreia pelo Paysandu em noite de goleada na Copa Verde

Depois de quase quatro meses sem jogar, Walter estreou pelo Paysandu na noite desta terça-feira (20), quando o time paraense goleou o Interporto pela Copa Verde por 4 a 0, no Mangueirão, em Belém. Chamou a atenção a silhueta do jogador, que evidencia que o jogador está fora de forma.

A forma física de Walter gerou comentários nas redes sociais. A balança sempre foi rival do jogador na carreira, que inclui passagens por dois clubes goianos. Pelo Goiás, o atacante se destacou, foi campeão da Série B em 2012 e fez boa campanha na Série A em 2013.

Walter retornou ao alviverde em 2016, renovou para 2017, mas deixou o clube no início da temporada após agressão a um colega de elenco. Foi contratado com pompa pelo Atlético Goianiense, mas não correspondeu no clube rubro-negro.

Apesar da estreia de Walter no Paysandu, a noite de terça-feira foi de Cassiano, também ex-Goiás, que marcou duas vezes na goleada e saiu de campo justamente para a entrada de Walter, aos 25 minutos do segundo tempo.