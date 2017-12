Wakeboard: Salto para superar fronteiras

Com muita habilidade em cima da prancha de wakeboard, o goiano Pedro Caldas vem escrevendo seu nome no esporte. Mesmo com pouca idade, 17 anos, o atleta é o principal personagem do Brasil na modalidade e sonha chegar ao topo do mundo. Hoje, o garoto terá um teste contra os melhores do mundo, desta vez em casa, no Sunset Wake Park, em Senado Canedo, onde ocorre o Mundia...