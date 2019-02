Esporte Wagner Lopes sinaliza duas mudanças e Gilvan pede Atlético ofensivo Treinador atleticano pode optar por Moraes na lateral esquerda e Matheus na vaga do atacante Gilsinho

O técnico Wagner Lopes não deve poupar jogadores no Campeonato Goiano antes de enfrentar o Brusque pela Copa do Brasil. O treinador rubro-negro, porém, sinalizou, nesta quinta-feira (7), que pode fazer duas mudanças na equipe atleticana, que recebe o Crac, neste sábado (9), no Accioly. Moraes deve seguir como lateral esquerdo, Jonathan retornou ao lado direito e Moacir formou dupla ...