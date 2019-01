Esporte Wagner Lopes pretende manter Atlético ofensivo fora de casa Com o objetivo de dar identidade ao time, treinador espera manter padrão ofensivo em jogos dentro e fora de casa durante o Campeonato Goiano

O técnico Wagner Lopes projeta dar identidade ofensiva ao time do Atlético neste início de temporada. Na estreia do Campeonato Goiano, contra o Goianésia, no Estádio Antônio Accioly, o treinador escalou o time com três atacantes (Gilsinho, Thiago Santos e André Luís), e pretende jogar neste mesmo esquema nos jogos fora de casa. O próximo adversário do Dragão no Est...