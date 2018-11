Esporte Wagner Lopes permanecerá à frente do Dragão em 2019 O treinador possui 7 jogos no rubro-negro, são quatro vitórias, dois empates e uma derrota

Após sete jogos à frente do Atlético, na terceira passagem dele pelo clube, o técnico Wagner Lopes será confirmado nesta terça-feira (27 de novembro) para continuar o trabalho na temporada 2019. Wagner Lopes, que trouxe o auxiliar Sandro Rosa, deverá permanecer com os outros componentes da comissão técnica atleticana - nas passagens anteriores, ele trabalhou com o...