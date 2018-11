Esporte Wagner Lopes faz testes na equipe para confronto contra São Bento O Dragão entra em campo nesta sexta-feira (16), às 20h30, no estádio Antônio Accioly

O Atlético volta a campo na Série B na próxima sexta-feira (16), para o último jogo em casa na competição. O confronto é diante do São Bento, às 20h30, no estádio Antônio Accioly. Apesar de poucas chances de ascensão, o pensamento no clube é manter o compromisso com a vitória. Com 53 pontos, o Dragão está na 8ª colocação, com 4 pontos a menos que o Goiás, primeiro time d...