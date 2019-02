Esporte Wagner Lopes e Maurício Barbieri se reencontram Treinadores trabalharam juntos no futebol paulista e terão reencontro em lados opostos

No dia 7 de abril do ano passado, o Atlético fez grande festa para comemorar os 81 anos de fundação. Entretanto, o data também foi especial para o técnico Maurício Babieri, que daria o primeiro passo rumo ao comando efetivo do Flamengo, com apenas 36 anos, no clube e trabalho de maior projeção da carreira dele, até então. De interino, Barbieri virou efetivo no Flamengo. ...