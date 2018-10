Esporte Wagner Lopes começa 3º ciclo no Atlético No Sul, rubro-negro encara Brasil com meta de festejar triunfo com “chá da vitória”, costume de Wagner Lopes, treinador que volta pra reanimar Dragão

Wagner Lopes volta a comandar o Atlético, pela terceira vez, nos últimos quatro anos. Desde a estreia dele, na Série B 2014, o treinador criou empatia no Dragão, apesar de faltar-lhe o principal - obter uma conquista relevante. Nesta terça-feira, às 21h30, em Pelotas (RS), no Estádio Bento Freitas, Wagner Lopes reestreia pelo time atleticano, diante do Brasil, tentand...