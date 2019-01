Esporte Wagner Lopes cogita utilizar André Luís como "falso 9" em estreia do Goianão Treinador deixa dúvida no ar sobre possível esquema para estreia no Estadual, neste domingo, contra o Goianésia; confira entrevista completa do comandante rubro-negro ao POPULAR

O técnico Wagner Lopes levantou a possibilidade de utilizar André Luís como "falso 9" na estreia do Atlético no Campeonato Goiano, neste domingo, contra o Goianésia, no Estádio Antônio Accioly. Após perder os atacantes Júlio César e Renato Kayzer com o fim da temporada 2018, o clube não trouxe muitas peças de reposição para o setor ofensivo e conta apenas com Thiago S...