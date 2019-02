Esporte Wagner Lopes celebra vitória, mas cobra evolução do Atlético Comandante do Dragão diz que equipe precisa evoluir nas construções das jogadas e movimentações de jogadores

O treinador do Atlético, Wagner Lopes, acredita a equipe pode render mais. Neste sábado (9), o Dragão venceu o Crac por 3 a 1, no encerramento do 1º turno do Campeonato Goiano. Para o comandante atleticano, melhora na construção de jogadas e movimentações de alguns jogadores são pontos que o clube pode melhorar nas próximas partidas. “Achei que nós jogamos para vence...