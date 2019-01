Esporte Wagner Lopes aposta no atacante recém-contratado pelo Dragão Com 1,90, o jogador chega ao clube para disputar posição com Thiago Santos no comando de ataque rubro-negro

Conrado, atacante de 29 anos, é a contratação mais recente do Atlético para o Estadual. Nos quatro meses de competição, o grandalhão Conrado deve disputar vaga com Thiago Santos. Ambos terão de mostrar serviço, em pouco tempo de Goianão, para ficarem no clube à disputa da Série B. O técnico Wagner Lopes elogiou a contratação de Conrado, disse que já o conhecia dos tempos d...