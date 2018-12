Esporte Wagner Lopes é homenageado no Japão Técnico atleticano se tornou ídolo no futebol japonês como jogador

Enquanto a reapresentação do Atlético, marcada para a próxima quinta-feira (27), não chega, o técnico Wagner Lopes vai aproveitando seus últimos dias de férias. No final de semana, o treinador rubro-negro viveu um momento especial: foi homenageado e disputou um jogo festivo em comemoração aos 50 anos do Shonan Bellmare, um dos sete clubes que ele defendeu no Japão, em su...