Esporte Volante uruguaio fala sobre situação de Cavani: 'Está animado, se recuperando' O atacante é dúvida para a partida de sexta-feira (6), diante da França, pelas quartas de final

O principal assunto na entrevista coletiva do Uruguai nesta segunda-feira (2) em Nijni Novgorod foi a lesão do atacante Edinson Cavani. O jogador deixou o campo na vitória sobre Portugal por 2 a 1 com um problema muscular e se tornou dúvida para o duelo contra a França na próxima sexta-feira, às 11h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogado...