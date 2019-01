Esporte Volante troca “rival” pra fazer história no Dragão Ex-jogador do Vila Nova, Washington justifica estrutura do novo clube e quer deixar legado no rubro-negro

No fim do ano passado, o volante Washington optou por trocar o Vila Nova pelo Atlético. Decisão, segundo ele, acertada e tomada em família, suficiente para deixá-lo “muito feliz.” Agora, perto de completar 30 anos - no dia 20 deste mês - Washington e o novo clube esperam temporada de vitórias e títulos, como frisou, nesta quinta-feira, ao ser apresentado pelo presidente...