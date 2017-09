Volante jovem fecha “cota Série A” do Atlético na temporada

Promessa do Flamengo, o volante Ronaldo, de 20 anos, será aposta do Atlético para tentar se garantir na Série A nacional. Ronaldo chegou, já treinou, falou à imprensa e está à disposição para a partida decisiva de segunda-feira, contra o Bahia, no Olímpico. Já está regularizado e se enquadra no perfil jovem que o Dragão está apostando.

Ronaldo foi emprestado pelo Flamengo e fecha cota de cinco contratações que o clube poderia fazer dentro da própria Série A, conforme o artigo 9º, do Regulamento Específico da Competição. “Cada clube poderá receber até cinco atletas transferidos de outros clubes da Série A; de um mesmo clube da Série A, poderá receber até três atletas.”

Antes de Ronaldo, chegaram de clubes da Série A: Breno Lopes (lateral, veio do Cruzeiro), Marcão (zagueiro, veio do Atlético/PR), Niltinho (atacante, veio da Chapecoense) e Diego Lopes (atacante, veio do Bahia). “Juntou a fome com a vontade de comer. O Ronaldo deseja jogar e manifestou interesse. Nós precisamos do jogador”, citou o diretor de futebol, Adson Batista.

Considerado versátil, Ronaldo revelou que já atuou como lateral, primeiro e segundo volante e meia. Ele se diz animado em encampar meta do clube, de evitar descenso. “Quero ajudar.”

A surpresa, ontem, foi a volta do atacante Alison, de 21 anos e que foi campeão da Série B de 2017. Regularizado, ele e se junta a duas apostas: o zagueiro Dedé, de 22 anos (oriundo do Santos/AP) e o volante João Victor, de 20 anos e cria do Globo/RN.