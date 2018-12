Esporte Volante Geovane não renovará com o Vila Nova Meio-campo colorado estuda propostas de seis clubes e não seguirá no Tigre para 2019

Capitão do Vila Nova nesta temporada, o volante Geovane não renovará seu contrato com o Tigre para 2019. Essa situação ficou definida nesta terça-feira (11) e o jogador estuda propostas para escolher qual será seu destino. Com a camisa colorada, Geovane disputou mais de 100 jogos e estava no clube desde 2016, em sua segunda passagem pelo clube. A diretoria c...