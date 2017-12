Volante Fagner renova só até fim do Estadual

O Vila Nova renovou o contrato do volante Fagner apenas até o fim do Campeonato Goiano. O jogador, que já está há duas temporadas no clube, mas ainda não conseguiu se destacar, atuou em 14 partidas em 2016 e, este ano, conseguiu mais oportunidades, realizando 23 jogos.

Segundo o diretor de futebol do clube colorado, Felipe Albuquerque, o contrato com o jogador é de produtividade. Caso o volante se saia bem no Campeonato Goiano, terá o vínculo com o clube colorado prorrogado até o fim de 2018.

A permanência de Fagner foi uma opção do departamento de futebol do clube, que tirou como base as últimas partidas do jogador na Série B do Campeonato Brasileiro, no qual ele teve boas atuações e conquistou espaço no time jogando os últimos seis jogos em sequência, com destaque para a partida contra o Internacional, no Beira-Rio, que terminou empatado por 1 a 1. Fagner se saiu bem na marcação e no passe.

A boa sequência do jogador acabou tirando a titularidade de PH na reta final do campeonato, que teve uma queda de produção e não fica no Vila Nova até o final de seu contrato - que ia até o fim do Estadual.

Além de Fagner, o Tigre também renovou o contrato do lateral direito Anderson Luis, de 29 anos, para a próxima temporada. No entanto, o vínculo de Anderson vai até o fim de 2018. O jogador chegou durante a Série B e fez apenas quatro jogos pelo Tigre.