Esporte Volante do Uruguai prevê dificuldade nas quartas e alerta para o ritmo da França A Celeste enfrenta os franceses nesta sexta-feira (6), às 11 horas, no estádio de Nijni Novgorod

Titular do Uruguai nas últimas duas partidas, o volante Lucas Torreira ganhou a confiança do técnico Oscar Tabárez e deve iniciar a partida contra a França. O jogador espera um confronto difícil pelas quartas de final da Copa do Mundo, às 11 horas (de Brasília) desta sexta-feira, em Nijni Novgorod. "Vai ser uma partida muito igual. Eles têm grandes jogadores, em esp...