Esporte Volante do sub-15 também é negociado com o Furacão Além de Renan, de 17 anos, diretoria colorada também negociou parte dos direitos econômicos de Vitor Hugo

Horas depois de confirmar a negociação do volante Renan, de 17 anos, com o Atlhetico-PR, o Vila Nova anunciou que o volante do sub-15, Vitor Hugo, também está de partida para o clube paranaense. O jogador vai para as categorias de base do Furacão, mas segue com parte dos direitos econômicos ligados ao Tigre. A diretoria aposta que o jogador possa se valorizar no Ath...