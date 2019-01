Esporte Volante do Atlético ressalta trabalho feito na pré-temporada

O Atlético terá o único jogo pela manhã na rodada de estreia do Campeonato Goiano. Enquanto todos os outros jogos da rodada serão realizados no período vespertino, o Dragão inicia o Goianão às 10 horas de domingo (20), diante do Goianésia, no estádio Antônio Accioly.A alteração foi um pedido da diretoria rubro-negra, que pretende ter um melhor público com o novo horár...