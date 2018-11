Esporte Volante colorado, Geovane é sondado pelo Goiás Jogador tem contrato com o Vila Nova até dia 6 de dezembro e não descarta renovação com o Tigre

Geovane, volante do Vila Nova, foi sondado pelo Goiás. O jogador tem contrato com o clube colorado somente até o dia 6 de dezembro, mas já vem despertando o interesse de alguns clubes. Segundo Thiago Sampaio, amigo do jogador e que o ajuda a gerenciar a carreira, o time esmeraldino sondou Geovane, mas não fez proposta oficial. "O interesse do Goiás é de longa data, ...