Volante chega para escrever a história no Goiás

Volante jovem e com a carreira toda no Sul, João Afonso aceitou a proposta do Goiás para mudar de ares. Trocou o frio sulista pelo calor e, às vezes, tempo seco do Centro-Oeste. Mais que se adaptar à mudança climática, o jogador chegou ao alviverde certo de que será cobrado para honrar tradição do clube, de revelar volantes que fizeram história pelo Goiás: Matinha, Carlos...