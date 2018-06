Esporte Volante Banega diz que primeira fase complicada fortaleceu a Argentina "A nossa situação ficou difícil, mas por sorte conseguimos ganhar o último jogo e todos se sentiram mais calmos e cômodos em campo. Agora vamos mostrar que queremos ganhar", afirmou o jogador

Classificada em segundo lugar do seu grupo, com saldo de gols negativo e graças a uma vitória conquistada no fim. Se a Argentina parece estar enfraquecida na Copa do Mundo, o volante Ever Banega pensa ao contrário. O jogador do Sevilla afirmou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva em Kazan, que as grandes dificuldades enfrentadas na primeira fase serviram para fortalecer o...