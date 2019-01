Esporte Volante Araújo é oficializado pelo Tigre Jogador disputou o Campeonato Goiano de 2018 pela Aparecidense, e estava na equipe sub-23 do Goiás

Um dia após anunciar o volante Gledson, o Vila Nova ofcializou neste sábado (5) a contratação de mais um jogador para o setor. Araújo, 23 anos, assinou contrato com o Tigre e já participa dos treinamentos com o restante do elenco. Revelado pelo Grêmio, onde não teve oportunidades, o jogador atuou por Ypiranga-RS e Aparecidense. No Camaleão foi titular na reta final ...