Vitrine valiosa, Copa São Paulo é a largada para ano da garotada

Os quatro representantes goianos iniciam, nesta quarta-feira (3), a caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição de base do País, que reúne mais de 100 clubes, em busca de boas campanhas, do título e de bons negócios para os seus pupilos. O Trindade entra em campo mais cedo, às 14 horas, em Mogi das Cruzes (SP), no Estádio Francisco Ribeiro Nogueir...