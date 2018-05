Esporte Vitor Belfort anuncia aposentadoria do UFC após sofrer nocaute espetacular de Lyoto Lutador cai após chute frontal que já havia sido usado por Anderson Silva em 2011, no UFC 126

Vitor Belfort e Lyoto Machida foram protagonistas de uma grande luta na abertura do card principal do UFC Rio. Em evento realizado na noite deste sábado, na Jeunesse Arena, Belfort foi vítima de um nocaute espetacular. Em seguida, confirmou a sua aposentadoria. Com a torcida do seu lado, Belfort foi incentivado desde o início do combate. Mas, em luta inicialmente com po...