Esporte Vitinho supera ansiedade e projeta 'jogo mais importante do ano' para o Flamengo Após tempo no banco de reservas, atacante voltou ao time titular e é uma das referências do clube rubro-negro

O Flamengo recebe o Palmeiras neste sábado, no Maracanã, em confronto decisivo para suas pretensões na reta final do Campeonato Brasileiro. Vice-líder com 58 pontos, a equipe está a quatro do adversário e precisa vencer para seguir sonhando com o título. O atacante Vitinho ressaltou a importância do duelo. "É o jogo mais importante do ano, por ser contra o líder,...