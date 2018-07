Esporte Vitória vence Sport e se reabilita no Brasileirão após goleada em clássico

Depois de uma dolorida derrota por 4 a 1 para o Bahia, o Vitória voltou a campo na noite desta quinta-feira e conseguiu se reabilitar no Brasileirão. No Barradão, superou o Sport por 1 a 0, em jogo válido pela 15.ª rodada, se aproximou do adversário na tabela e ficou um pouco mais longe da zona de rebaixamento. Com o resultado, o time baiano subiu para a 13.ª colo...