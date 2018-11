Esporte Vitória só empata com o Grêmio e praticamente sela o seu rebaixamento O resultado complicou as equipes baiana e gaúcha em seus objetivos no Campeonato Brasileiro

Vitória e Grêmio fizeram um sem gols, mas com grandes defesas de João Gabriel e Paulo Victor. Assim, os times não saíram do 0 a 0 no Barradão, em Salvador, neste domingo. O resultado complicou as equipes baiana e gaúcha em seus objetivos no Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela 37.ª e penúltima rodada. O empate não agradou baianos e nem gaúchos. O Vitória c...