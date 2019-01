Esporte Vitória refresca Dragão no Estadual Estreante, atacante Mike deixa sua marca em bela finalização de fora da área

Os atacantes de Aparecidense e Atlético tinham consciência de que estavam em débito, precisavam fazer gols e, melhor que isso, necessitavam da vitória. O jogo transcorria sem muita emoção até que, no intervalo de nove minutos, os times desencantaram, os atacantes marcaram e para, fechar o enredo, coube ao zagueiro Gilvan mudar o rumo do jogo para definir o triunfo do Dr...