Vitória no clássico: imagens e detalhes do triunfo colorado sobre o Goiás

Depois de 6 anos, o Vila Nova voltou a vencer o Goiás pelo Campeonato Goiano. A vitória que teve placar mínimo, foi conquistada após belo gol marcado pelo volante Geoanve, aos 17 minutos do 2º tempo. Confira imagens do duelo, que aconteceu neste domingo (21), no Estádio Olímpico, pela 2ª rodada do Goianão 2018.