Esporte Vitória marca início da trajetória do Galo na Divisão de Acesso Dez clubes buscam quatro vagas na elite do Estadual. Na 1ª rodada, visitantes surpreendem

Foi dada a largada para mais uma edição da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Neste domingo (22), as dez equipes entraram em campo e iniciaram a busca por quatro vagas na elite do futebol goiano. O destaque foi o Goiânia, que fez valer a camisa e bateu o América por 2 a 0, no Estádio João Vilela, em Morrinhos. O Galo, que disputou a 1ª Divisão do Estadual pela últi...