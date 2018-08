Esporte Vitória leva Goianésia ao 2º lugar; Galo empata no final

Quatro jogos foram disputados, nesta quarta-feira, pelo 2º turno da Divisão de Acesso do Estadual. Pela vitória obtida fora, a rodada teve o Goianésia como grande vencedor. Afinal, o Azulão venceu o vizinho, Jaraguá, por 2 a 0 - gols de Aleilson e Washington, no segundo tempo. Com outro triunfo, o Azulão assumiu a vice-liderança e fica em uma posição confortável para garantir o...