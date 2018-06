Esporte Vitória do México fez até o chão tremer No momento do gol de Lozano, tremor é sentido no México e explicação está nos saltos massivos da população

A lógica passou longe do Estádio Luzhniki, neste domingo (17), em Moscou. O México desbancou a atual campeã do mundo, Alemanha, por 1 a 0, e deu passo importante rumo à classificação. Apesar da inesperada derrota, a seleção germânica segue confiante na classificação à próxima fase da Copa do Mundo. Com uma proposta bem definida e muito bem executada, a seleção m...