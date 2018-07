Esporte Vitória derrota o Paraná e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão André Lima marca para o rubro-negro baiano e permite que equipe respira na luta contra a queda

Em disputa direta contra o rebaixamento, o Vitória recebeu, nesta quarta-feira (18), o Paraná no estádio Barradão, em Salvador, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0, com gol do experiente centroavante André Lima. O triunfo levou o time baiano aos 14 pontos, se afastando da zona da degola e do próprio rival paranaense, concorrente direto que fica e...