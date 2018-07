Esporte Vitória da Bélgica sobre a Inglaterra dá terceira medalha de Copa a Henry Francês atuou nesta edição como auxiliar técnico

O triunfo da Bélgica sobre a Inglaterra neste sábado, em São Petersburgo, foi um prêmio de consolação para os talentosos jogadores do país, mas também coroou mais uma vez Thierry Henry. Auxiliar do técnico Roberto Martínez, o ex-atacante subiu ao pódio pela terceira vez em uma Copa do Mundo com o terceiro lugar da seleção belga. Considerado um dos grandes atacan...