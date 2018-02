Vitória da Aparecidense sobre o Botafogo gera piadas nas redes sociais

A vitória da Aparecidense sobre o Botafogo, por 2 a 1, nesta terça-feira, valeu uma enxurrada de memes nas redes sociais. A internet reagiu imediatamente a zebra da eliminação da equipe carioca pelos goianos na 1ª fase da Copa do Brasil.

Em jogo disputado no Estádio Anníbal Batista de Toledo, o Botafogo até saiu em vantagem, logo aos 6 minutos, Rodrigo Pimpão recebeu no meio da zaga, tocou por cima do goleiro Busatto e fez 1 a 0.

Porém, no segundo tempo, o Camaleão fez valer o fator casa, em jogo único. Nonato, aos 2 minutos, empatou. Aos 39, logo após a expulsão de Rodrigo Pimpão, por reclamação, Gustavinho aproveitou um cruzamento vindo da esquerda e decretou o passeio da zebra e o início da produção desenfreada de memes.

Esse é o Nonato, que eliminou o @BotafogoOficial



Eu amo o futebol brasileiro pic.twitter.com/MP3uPippJn — Cenas Lamentáveis (@CLamentaveis) February 7, 2018

Eu não vou rir do Botafogo.................. pic.twitter.com/ZjUl5asWXn — miss. ♋ (@Cabeyolindo) February 7, 2018

Parece o Batoré, mas esse cara é Nonato. Monstro do Aparecidense. pic.twitter.com/lkqKiX1JP4 — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) 7 de fevereiro de 2018