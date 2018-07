Esporte Vitória contra a Inglaterra valerá a cada jogador da Bélgica R$ 1,4 milhão Independentemente do resultado contra a Inglaterra, o técnico Roberto Martínez vai embolsar cerca de R$ 3,3 milhões

A Federação Belga de Futebol prometeu um prêmio de 313 mil euros (cerca de R$ 1,4 milhão) a cada jogador do elenco que disputa a Copa do Mundo na Rússia, caso a Bélgica vença a Inglaterra na disputa de terceiro lugar. A partida vai ser realizada às 11 horas (de Brasília) deste sábado (14), em São Petersburgo. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (13) p...