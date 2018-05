Esporte Vitória bate Ceará em casa e deixa zona do rebaixamento do Brasileirão O time da casa deixou a zona de rebaixamento e subiu para a décima colocação, com sete pontos, enquanto os cearenses, com apenas três pontos, estão em penúltimo

Em briga direta para deixar as últimas colocações do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebeu o Ceará neste domingo pela manhã e levou a melhor, ao vencer por 2 a 1, no Barradão, em Salvador, pela sexta rodada.O time da casa deixou a zona de rebaixamento e subiu para a décima colocação, com sete pontos, enquanto os cearenses, com apenas três pontos, estão em penúltimo. ...