Virose tirou jogadores de Goiás e Vila Nova de partidas do Campeonato Goiano

Um problema fora dos campos atrapalhou Goiás e Vila Nova neste domingo (18) pela 9ª rodada do Campeonato Goiano. Os rivais, que não se enfrentaram, sofreram com baixas nos seus respectivos elencos porque alguns atletas e funcionários dos clubes tiveram o mesmo problema: virose.

O planejamento do técnico Hemerson Maria para a partida foi radicalmente modificado. O treinador perdeu seis jogadores acometidos por uma virose. Os principais sintomas eram febre e mal estar. A lista de desfalques teve: Maguinho, Diego Giaretta, Heitor, Geovane, Batata e Vinícius Leite.

O goleiro Mateus Pasinato também sentiu os sintomas, mas conseguiu jogar durante toda a partida. O técnico Hemerson Maria preferiu não relacionar o empate com o Rio Verde, 1 a 1, com o problema vivido na véspera e no dia da partida.

No Goiás, o time que goleou o Grêmio Anápolis, por 3 a 0, teve oito novidades na formação titular. Entre retorno de lesões e suspensões, o lateral direito Caíque Sá não foi relacionado por virose. Eduardo Brock, autor do primeiro gol esmeraldino, deixou o campo no começo do 2º tempo pelo mesmo empecilho.

Marlos Gomes (treinador de goleiros), André Araújo (fisiologista), Luiz Alberto Bites (chefe de segurança) e Rafael Rocha (analista de desempenho) também desfalcaram a delegação alviverde neste domingo.

Mesmo com o problema em comum, Goiás e Vila Nova seguem liderando seus grupos e o campeonato. O time alviverde tem 20 pontos e o Tigre aparece na sequência com 16 pontos.