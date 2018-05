Esporte Vinte e cinco anos após recorde histórico, Ayrton Senna ainda é o 'Mister Mônaco' Data marca a sexta vitória do lendário piloto brasileiro no tradicional circuito, onde seu recorde de triunfos na F-1 segue inigualável

Dia 23 de maio de 1993. Tarde ensolarada em Montecarlo. Ayrton Senna, acostumado a largar da pole, desta vez partiu da terceira posição do grid com a sua McLaren, atrás do francês Alain Prost, da Williams, e do então novato alemão Michael Schumacher, da Benetton. Isso não impediu, porém, que o lendário piloto brasileiro buscasse a sua sexta vitória do GP de Mônaco, o...