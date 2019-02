Esporte Vinicius Junior marca, Real Madrid derrota Alavés em casa e encosta no Atlético

Com atuação decisiva de Vinicius Junior, o Real Madrid não teve dificuldades para despachar o Alavés por 3 a 0 neste domingo, no Santiago Bernabéu, em duelo da 22.ª rodada do Campeonato Espanhol, e se aproximou do vice-líder Atlético de Madrid. O resultado levou o time merengue, terceiro colocado, aos 42 pontos, dois a menos que o Atlético, e também ajudou a encu...