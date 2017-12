Vindo como a maior contratação da temporada, Walter se despede do Atlético

O Atlético está montando seu elenco para a temporada 2018 e alguns atletas não vão ficar no clube para o próximo ano. Quem já tinha sua situação definida antes mesmo do final da Série A era o atacante Walter, que nessa terça-feira (5), esteve no clube para assinar a sua rescisão com o time campineiro.

O atacante chegou como a principal contratação do time no ano. Walter se apresentou ao clube em março, após rescindir com o Goiás e ficou pouco mais de um mês treinando até a estreia na Série A, na partida contra o Coritiba, marcando inclusive um gol, na derrota por 4 a 1 dos goianos.

Porém, o ano do jogador não foi como se imaginava, com problemas de peso, Walter não conseguiu render o esperado. Com a camisa do Dragão, o jogador disputou 25 partidas, foi titular em 22, marcou 5 gols e deu 2 assistências.