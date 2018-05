Esporte Vinícius Júnior minimiza possível despedida da Libertadores e garante foco no Fla Já negociado com o Real Madrid, o atacante completa 18 anos em julho e já pode se transferir para o clube espanhol

Quando o Flamengo entrar em campo nesta quarta-feira (23) para encarar o River Plate, no Monumental de Núñez, Vinícius Júnior poderá fazer sua última partida pelo clube na Libertadores. Já negociado com o Real Madrid, o jogador pode ir para a Espanha em julho, mas nem isso tira seu foco do duelo deste meio de semana, no qual o time carioca tentará avançar como líder d...